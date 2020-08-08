شركة طيران هندية تعلن حجم التعويضات لركاب الطائرة المنكوبة

ستدفع شركة الطيران Air India، تعويضات للركاب الذين كانوا على متن طائرتها التي تحطمت، بعد هبوط صعب في ولاية كيرالا الهندية، يوم أمس الجمعة.

وجاء في بيان صدر عن الشركة اليوم: "طائرات شركتنا ورحلاتها الجوية، مؤمنة وفق الشكل المطلوب. وسيتم دفع تعويضات للمتضررين، حسب القانون في الوقت المحدد".

ووفقا للبيان، الذي نشرته الشركة، سيتم تسديد التعويضات التالية: مليون روبية (13.3 ألف دولار) لأقرب أقارب المسافر المتوفي والبالغ من العمر 12 سنة وما فوق، و 500 ألف روبية (6.6 ألف دولار) – للمسافرين المتوفين دون سن 12 و 200 ألف روبية (2.6 ألف دولار) - للركاب المصابين بجروح خطيرة و 50 ألف روبية (668 دولار) - للركاب الذين أصيبوا بجروح خفيفة، نتيجة الحادث.

يوم الجمعة الماضي، انحرفت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737، كانت تقل بشكل إجمالي 190 شخصا، تابعة لشركة طيران محلية هندية، بعد هبوطها في مطار مدينة كوزيكود الهندية بولاية كيرالا، وسقطت في واد قريب وتحطمت إلى عدة أجزاء. وأسفر الحادث عن مقتل 17 شخصا بينهم اثنان من الطيارين.

المصدر: radiosputnik.ria.ru