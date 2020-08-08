إثيوبيا.. نزوح عشرات الآلاف بعد فيضان نهر شمال شرقي البلاد (صور + فيديو)

قالت مسؤولة إثيوبية في منطقة عفار شمال شرقي البلاد، اليوم السبت، إن الفيضانات الغزيرة أدت إلى نزوح ما يقارب 20 ألف شخص من منازلهم.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن نائبة رئيس قسم الوقاية من الكوارث في المنطقة، كلثومة برهايا، "لقد تسببت الفيضانات في أضرار في الممتلكات ونفوق عدة عشرات من الحيوانات".

وأشارت برهايا إلى أن السيول حدثت بسبب فيضان نهر أواش وأثرت على 10 من أصل 17 مقاطعة في المنطقة.

وأفادت المسؤولة الإثيوبية بأن 51 ألف شخص في خطر، مؤكدة مواصلة الجهود الحثيثة لأجل المساعدة بما في ذلك عمليات نقل جوي يقوم بها الجيش الإثيوبي.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى من جراء الفيضانات التي أدت إلى خسائر ثقيلة، وفق الوكالة الأمريكية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سكانا محاطين بالمياه المتدفقة بسرعة وهم يحاولون إنقاذ حيواناتهم.

Floods in Ethiopia's Afar region pic.twitter.com/085KI5iE7G — AfrikanNet (@afrikanNet) August 8, 2020

المصدر: "أسوشيتد برس"