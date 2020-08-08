كييف.. استياء من زيارة برلماني أوكراني إلى القرم

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إن موقفه سلبي للغاية تجاه زيارة عضو البرلمان رئيس المجلس السياسي لحزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة"، النائب فيكتور ميدفيدتشوك إلى القرم.

وأضاف رئيس حكومة أوكرانيا، في مقابلة صحفية: "موقفي منها سلبي للغاية. هذه خطوة غير مقبولة بتاتا، من جانب سياسي أوكراني، أيا كان، أيا كان. لذلك، موقفي منتقد وسلبي".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد أوليغ بابانين سكرتير زعيم حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة"، أن ميدفيدتشوك، توجه فعلا إلى شبه جزيرة القرم.

وقال: "فيكتور ميدفيدتشوك توجه في إجازة ويستريح مع عائلته في شبه جزيرة القرم".

في ذات الوقت أثارت الزيارة، امتعاض القوى السياسية الموالية لأوروبا في أوكرانيا، وحث ممثلو هذه القوى، الهيئات الأمنية في البلاد، على إبداء رد فعل صارم على هذه الزيارة، رغم أن القانون الأوكراني، رسميا لا يحظر على مواطني أوكرانيا زيارة شبه الجزيرة. لكن رغم ذلك، يعتقد معارضو ميدفيدشوك أنه ينبغي مع ذلك تحميل البرلماني مسؤولية "خيانة المصالح الوطنية".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "كوميرسانت"، عن مسؤولين في جمهورية القرم، قولهم إن الزيارة تدل على "وجود سياسيين عاقلين في أوكرانيا".

المصدر: وكالات