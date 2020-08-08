وكالة أنباء إيرانية: باكستان أوقفت ناقلة نفط إيرانية في ميناء كراتشي بطلب من واشنطن

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلا عن سيناتور باكستاني، إن الحكومة الباكستانية أوقفت ناقلة نفط إيرانية في ميناء كراتشي بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر السیناتور رحمان مالك، سكرتير لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الشيوخ الباكستاني: "حذرنا من نقل النفط الإيراني إلى باكستان، هذه قضية دولية هامة ومن شأنها أن تؤدي إلى ممارسة الضغوط على باكستان"، مشيرا إلى أن "نقل النفط إلى باكستان يعتبر انتهاكا للحظر على إيران".

وأضاف رحماني أنه "تم رصد ناقلة النفط الإيرانية من قبل منظمة أمريكية، وقد أبلغت هذه المنظمة الحكومة الباكستانية من أجل توقيفها، وطلبت منها القيام بإجراء قانوني بشأن تبعات استيراد وتصدير وكذلك تكرير النفط الايراني".

من جانبها قالت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية إنها لم تتلق بلاغا من باكستان بشأن توقيف ناقلة نفط إيرانية.

وقال المدير العام للشؤون البحرية في المنظمة عباس نجاد لوكالة "فارس" إن "باكستان لم تبلغنا رسميا بعد بشأن توقيف ناقلة النفط، باعتبارنا الدولة صاحبة العلم الذي ترفعه الناقلة".

وأشار نجاد إلى أنه ينبغي لباكستان إبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية، التي بدورها تعلم منظمة الموانئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: وكالة أنباء فارس