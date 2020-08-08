إيران توجه طلبا لوكالة الطاقة الذرية بشأن "البرنامج النووي السعودي السري"

عبرت إيران عن قلقها من وجود "برنامج سعودي سري للتسلح النووي"، ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم توضيحات بشأن "البرنامج السري" ورفع تقرير حوله إلى أعضاء الوكالة.

وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، اليوم السبت، إن طهران قلقة من وجود "برنامج سعودي سري للتسلح النووي".

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وأفاد بأن السعودية تسعى إلى تطوير برنامج نووي غير شفاف، مضيفا أنه "على الرغم من أن السعودية عضو في معاهدة الحد من انشار السلاح النووي (NPT) واتفاقية الضمانات الشاملة، إلا أنها للأسف ترفض عمليات التفتيش المتعلقة بالضمانات".

وأضاف غريب آبادي أن السعودية لا تمتلك أي مفاعل نشط للأبحاث كي تسعى لإنتاج "الكعكة الصفراء".

وتابع قائلا: "هذا الأمر وإلى جانب الإجراءات الخفية السعودية في المجال النووي، وعدم السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية، إضافة إلى نشاطها المزعزع للاستقرار الإقليمي، يعزز من القلق بشأن وجود برنامج سري للتسلح النووي في السعودية".

وأكد آبادي على أنه ينبغي للوكالة الدولية، والدول الأعضاء، إبلاغ السعودية بأن المجتمع الدولي يرفض أي انحراف عن أي برنامج نووي سلمي وأنه سيواجهه، مضيفا أن على السعودية، العمل بشفافية، وتطبيق كافة التزاماتها مع الوكالة، في حال خططت لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وکانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت الأربعاء الماضي نقلا عن مصادر بينها مسؤولون غربيون، أن السعودية تقوم بمساعدة من شركتين صينيتين ببناء مؤسسة شمال البلاد لإنتاج ما يسمى بالكعكة الصفراء، مركزات اليورانيوم.

المصدر: RT + وكالات