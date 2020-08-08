حرس الحدود البولندي يحتجز 34 مهاجرا من الشرق الأوسط

قالت السلطات البولندية إن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 34 شخصا من منطقة الشرق الأوسط، بينهم 4 نساء و4 أطفال، كانوا يستقلون مقطورة شاحنة قادمة من تركيا عبر سلوفاكيا.

وأفاد شيمون موشتشيتسكي، المتحدث باسم قوات حرس الحدود الإقليمية في جنوب بولندا، اليوم السبت، بأن أفراد المجموعة ألقي القبض عليهم مساء أمس الجمعة، ويجري احتجازهم عند مركز حرس الحدود في بيلسكو بيالا.

وأضاف أنه يعتقد أن المحتجزين يحملون جنسيات العراق وإيران وسوريا إلى جانب أكراد من تركيا، ولم تتضح حتى الآن الوجهة التي كانوا يقصدونها.

وبالرغم من أن موجات تدفق المهاجرين إلى بولندا لم تبلغ مطلقا الحجم الذي وصلت إليه في جارتها ألمانيا، إلا أن الهجرة كانت قضية مثارة إبان الحملة الانتخابية قبل الانتخابات العامة عام 2015، وهو ما ساعد حزب القانون والعدالة على تولي السلطة.

وقالت الحكومة القومية المحافظة إنها فرضت قيودا على دخول اللاجئين بسبب مخاوف أمنية. وكثيرا ما يستخدم السياسيون كلمة مهاجرين لتكون أكثر شمولا بدلا من كلمة لاجئين.

وانخفض العدد السنوي لطلبات اللجوء منذ عام 2016، ليبلغ 4 آلاف مقارنة بما يتراوح بين 8 آلاف و14 ألفا من قبل، حسبما ذكرت منظمة غير حكومية في بولندا.

المصدر: رويترز