الولايات المتحدة.. أكثر من 58 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بتسجيل أكثر من 58 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، و1243 حالة وفاة.

وذكرت الجامعة أنه تم تسجيل 58173 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 59692 إصابة جديدة سجلتها أمس الجمعة.

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ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، تم تحديد 4،942،746 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وأكثر من 161000 حالة وفاة جراء الفيروس، في حين تم رصد تعافي أكثر من 1.6 مليون شخص.

من جهة أخرى بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في أنحاء العالم، بحسب بيانات الجامعة، أكثر من 19.4 مليون مصاب، وأكثر من 721 ألف حالة وفاة. في حين تجاوز عدد المتعافين 11.7 مليون.

المصدر: نوفوستي