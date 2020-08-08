جونسون وعون بحثا الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة ومتطلبات إعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت

أعلنت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بحث مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة ومتطلبات إعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت.

وأكد جونسون خلال الاتصال الهاتفي مع عون، دعم بلاده للشعب اللبناني، وإرسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية، والمساهمة في إعادة إعمار المرفأ والممتلكات المتضررة.

وشدد جونسون على مشاركة بلاده في مؤتمر المانحين في باريس، الداعم للبنان، لافتا إلى أن بريطانيا ستعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لإعادة إعمار المنشآت التي تضررت، وتنمية قدرات لبنان في هذه الظروف الصعبة.

المصدر: وكالات