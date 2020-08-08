 
مباشر

جونسون وعون بحثا الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة ومتطلبات إعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت

أخبار العالم

جونسون وعون بحثا الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة ومتطلبات إعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت
Reuters Charlotte Graham
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohhn

أعلنت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بحث مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة ومتطلبات إعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت.

وأكد جونسون خلال الاتصال الهاتفي مع عون، دعم بلاده للشعب اللبناني، وإرسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية، والمساهمة في إعادة إعمار المرفأ والممتلكات المتضررة.

وشدد جونسون على مشاركة بلاده في مؤتمر المانحين في باريس، الداعم للبنان، لافتا إلى أن بريطانيا ستعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لإعادة إعمار المنشآت التي تضررت، وتنمية قدرات لبنان في هذه الظروف الصعبة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا