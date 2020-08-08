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السفارة السورية في لبنان: مقتل 43 سوريا جراء انفجار بيروت في حصيلة غير نهائية

وفاة زوجة السفير الهولندي لدى لبنان بعد إصابتها في انفجار بيروت

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وفاة زوجة السفير الهولندي لدى لبنان بعد إصابتها في انفجار بيروت
Reuters
أضرار انفجار مرفأ بيروت
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 قالت وزارة الخارجية الهولندية إن زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت يوم السبت، بعد إصابتها بجروح خطيرة في الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت يوم الثلاثاء.

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وقالت الوزارة إن السيدة، هيدويغ والتمانس موليير، (55 عاما) أصيبت جراء الانفجار عندما كانت تقف بجانب زوجها السفير جان والتمانس في غرفة المعيشة بمنزلهما في بيروت.

وتسبب انفجار يوم الثلاثاء في أضرار جسيمة للسفارة الهولندية، وأعلن رئيس وزراء هولندا، مارك روته، بوقت سابق عن إصابة 5 أشخاص في سفارة هولندا ببيروت، بينهم زوجة السفير، بانفجار مرفأ المدينة الذي خلف أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.

المصدر: رويترز

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