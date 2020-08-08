تقرير: عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأمريكي

بلغ عدد النساء المرشحات للفوز بمقاعد في مجلس النواب الأمريكي في انتخابات نوفمبر القادم رقما قياسيا، حسبما أعلن "مركز النساء الأمريكيات والسياسة"، يوم أمس الجمعة.

وضمنت 243 امرأة ترشيح أحزابهن لعضوية المجلس، وفق المركز التابع لمعهد إيغلتون للسياسات بجامعة راتغيرز.

ويتوقع ارتفاع عددهن بانتظار الانتخابات التمهيدية في 13 ولاية، وفق المركز.

وأضاف المركز إن الرقم القياسي السابق لعدد النساء المرشحات لعضوية مجلس النواب سُجل في الانتخابات النصفية عام 2018، عندما بلغ 234 سيدة.

والنساء الـ243 اللواتي فزن بترشيح أحزابهن لخوض انتخابات 3 نوفمبر ينقسمن إلى 74 عن الجمهوريين و169 عن الديمقراطيين.

والرقم القياسي السابق لمرشحات الحزب الجمهوري بلغ 53 امرأة في عام 2004، فيما خاضت 182 مرشحة عن الديمقراطيين انتخابات المجلس عام 2018.

وعام 2018 تم انتخاب عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات لعضوية الكونغرس.

ونحو ربع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 تشغلها نساء، 88 من الحزب الديمقراطي و13 من الحزب الجمهوري.

ونانسي بيلوسي الرئيسة الحالية الديموقراطية لمجلس النواب، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب. إذ ترأست بيلوسي مجلس النواب بين 2007 و2011، وعادت لرئاسة المجلس في الانتخابات النصفية عام 2018 عندما فاز الديمقراطيون بغالبية مقاعد مجلس النواب.

المصدر: وكالات