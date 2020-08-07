محتجون في بورتلاند الأمريكية يهاجمون مركزا للشرطة

شهدت مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية يوم الجمعة اشتباكات بين الشرطة ونحو 200 من المحتجين، الذين هاجموا مركزا للشرطة شرقي المدينة.

وأفادت قناة ABC الأمريكية بأن مظاهرات انطلقت في بورتلاند بعد ساعات من دعوة عمدة المدينة تيد ويلر للانسحاب من الشوارع وتنديده بأعمال العنف.

Portland Police line advancing yet again on the corner of stark past the East Precinct#portlandpolicepic.twitter.com/L1Qd8FK8jM — Dave Blazer Photography (@dave_blazer) August 7, 2020

وبموازاة مظاهرتين سلميتين في المدينة، اجتمع عدد من المحتجين بحديقة شرقي المدينة، وتوجهوا إلى مركز محلي للشرطة، ووضعوا رسومات غرافيتي على جدرانه، وهاجموا سيارات للشرطة وكسروا كاميرات المراقبة كما أضرموا النيران في برميل خارج العمارة.

An older woman tried to stop #antifa rioters from continuing their attack on the Portland Police east precinct tonight. She stood in the front and they dumped some white liquid all over her & curse her out. #PortlandRiotspic.twitter.com/fYEu08DOfJ — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 7, 2020

وأصيب أحد رجال الشرطة بالحجارة، بالإضافة إلى وقوع اعتداء على امرأء حاولت منع المحتجين من القيام بأعمال شغب.

وتستمر الموجة الأخيرة من الاحتجاجات وأعمال العنف في بورتلاند منذ يوم الأربعاء الماضي، لكن عدد المشاركين فيها أقل مما كان أثناء الاحتجاجات على إدخال عناصر الأمن الفدراليين للمدينة في يوليو الماضي.

وبشكل عام قامت الشرطة بتوقيف أكثر من 400 شخص من المشاركين في الاحتجاجات منذ أواخر مايو الماضي، حين بدأت مظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة" في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا.

المصدر: ABC