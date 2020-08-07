أردوغان: تركيا استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن بلاده استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن اليونان لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة.

وصرح أردوغان بعد صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا: "بدأنا أعمال التنقيب مجددا.. لا أعتقد أننا ملزمون بالحديث مع من لا يملكون حقوقا في مناطق الصلاحيات البحرية".

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وأضاف أن سفينة مسح "سيزمي" جرى إرسالها للمنطقة للقيام بمهامها.

والسفينة التي أشار إليها تحركت لمنطقة مقابلة للساحل القبرصي في أواخر يوليو وبقيت هناك.

وجاءت تصريحات أردوغان ردا على سؤال عن الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان يوم الخميس لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من البلدين في شرق البحر المتوسط.

وفي اليونان، قال دبلوماسيون إن الاتفاق بين أثينا والقاهرة أبطل فعليا اتفاقا تم التوصل إليه العام الماضي بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا، لكن أردوغان شدد على أن الاتفاق المصري اليوناني لا قيمة له وأن تركيا ستحافظ على اتفاقها مع ليبيا "بحزم".

وأفادت الخارجية التركية بأن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر تقع في نطاق الجرف القاري التركي.

وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف منذ فترة طويلة بشأن المطالب المتعارضة للسيادة على موارد النفط والغاز، وتصاعد التوتر بين الدولتين مجددا في الآونة الأخيرة.

كما أن هناك خلافات بين البلدين على مجموعة من القضايا تمتد من تحليق الطائرات فوق بحر إيجه إلى قبرص المقسمة على أساس عرقي.

المصدر: رويترز