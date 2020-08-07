فاوتشي يحذر من أن لقاح كوفيد-19 قد يكون فعالا جزئيا

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، إن لقاحا معتمدا لفيروس كورونا قد ينتهي به الأمر ليكون فعالا نسبيا فقط.

ورجح فاوتشي، اليوم الجمعة، أن يكون اللقاح فعالا بنسبة تتراوح بين 50 و60%، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى تدابير الصحة العامة للسيطرة على الوباء.

وقال فاوتشي إن "احتمالية أن يكون فعالا بنسبة 98% ليست كبيرة، مما يعني أنه لا يجب التخلي عن إجراءات الصحة العامة".

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ ما يقارب 5 ملايين شخص، وتوفي جراءه أكثر من 160 ألف شخص في البلاد.

وألحقت إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار الفيروس أضرارا جسيمة بالاقتصاد، الذي تعرض لأكبر ضربة منذ الكساد الكبير، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأشد وتيرة له في 73 عاما على الأقل.

ومع ارتفاع معدلات العدوى في جميع أنحاء البلاد بعد أن بدأت الولايات في إعادة فتح الأعمال، شدد خبراء الصحة العامة، بمن فيهم فاوتشي، على أهمية الخطوات التي يمكن لكل أمريكي اتخاذها، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الكمامات.

المصدر: رويترز