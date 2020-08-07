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إسرائيل: إصابات كورونا تتجاوز الـ80 ألفا

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إسرائيل: إصابات كورونا تتجاوز الـ80 ألفا
Reuters AC/LA/
تدابير احترازية ضد كورونا في إسرائيل
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بدء التفشي إلى 80991.

وأفادت معطيات نشرتها الوزارة بتسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 581 حالة منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الوزارة أن 369 مريضا يوجدون في حالة خطيرة، فيما يخضع 109 للتنفس الصناعي.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس في اجتماع عبر الهاتف، على إلغاء القيود التي فرضت على فتح المصالح التجارية خلال نهاية الأسبوع وعلى التواجد في حدائق الألعاب العامة، اعتبارا من الجمعة.

المصدر: وكالات

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