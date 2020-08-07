مصرع 17 شخصا على الأقل بتحطم طائرة ركاب قادمة من الإمارات لدى هبوطها في مطار بجنوب الهند (فيديو)

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 120 في تحطم طائرة ركاب هندية قادمة من دبي على متنها 191 شخصا، لدى هبوطها خلال أحوال جوية سيئة وأمطار غزيرة في مطار جنوب الهند يوم الجمعة.

وتحطمت الطائرة التابعة لخطوط "إير إنديا إكسبرس" في مطار كوزيكود في كاليكوت في ولاية كيرالا، حيث أفاد مسؤولون بأنها انشطرت إلى نصفين.

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وقال راجيف جين، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، إنه لم يتم الإبلاغ عن حريق على طائرة بوينج 737 بعد هبوطها، مشيرا إلى أن تفاصيل الإصابات لم تعرف على الفور.

وقال إن الطائرة حلقت من دبي إلى كوزيكود، المعروفة أيضا باسم كاليكوت، في ولاية كيرالا بجنوب الهند، وأضاف أنه كان على متن الطائرة 174 راكبا بالغا و10 أطفال وطياران وخمسة من أفراد طاقم الطائرة.

وصرح ضابط شرطة بأن من بين القتلى أحد الطيارين، و15 على الأقل من المصابين في حالة حرجة.

وغرد رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلا إنه "تألم من حادث الطائرة في كوزيكود''، مبينا أنه تحدث إلى أكبر مسؤول منتخب في ولاية كيرالا.

Pained by the plane accident in Kozhikode. My thoughts are with those who lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Kerala CM @vijayanpinarayi Ji regarding the situation. Authorities are at the spot, providing all assistance to the affected. — Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2020

وقال وزير الداخلية أميت شاه، في تغريدة على "تويتر" إنه حزن عندما علم بالحادث المأساوي لطائرة إير إنديا إكسبريس في كوزيكود.

Distressed to learn about the tragic accident of Air India Express aircraft in Kozhikode, Kerala.



Have instructed NDRF to reach the site at the earliest and assist with the rescue operations. — Amit Shah (@AmitShah) August 7, 2020

Early visuals from the crash site | Air India Express flight accident in Kerala's Kozhikode#AirIndia

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المصدر: RT + وكالات