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بريطانيا: توافقنا مع اليابان بشأن العوامل الرئيسية لاتفاق تجارة

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بريطانيا: توافقنا مع اليابان بشأن العوامل الرئيسية لاتفاق تجارة
Reuters
بريطانيا
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قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، اليوم الجمعة، إن بريطانيا واليابان توصلتا لتوافق حول العوامل الأساسية لاتفاق تجارة ثنائي لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت ليز تروس بأن البلدين يأملان بالتوصل لمبادئ الاتفاق هذا الشهر.

وقالت تروس في بيان "المفاوضات إيجابية وبناءة، وتوافقنا حول العوامل الرئيسية للاتفاق، بما في ذلك ما يخص مجالات مثل الخدمات الرقمية وخدمات البيانات والخدمات المالية التي تمضي إلى ما هو أبعد كثيرا عن اتفاق الاتحاد الأوروبي واليابان".

المصدر: رويترز

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