إيران: لا فرق بين المبعوثين الأمريكيين

قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد فرق بين المبعوثين الأمريكيين السابقين أو الجدد لأن إيران "لقمة أكبر من فم" كل المسؤولين الأمريكيين.

وكتب موسوي في تغريدة استخدم فيها وسم "#سياسة_الولايات_المتحدة_الفاشلة" أنه "لا فرق بين جون بولتون وبرايان هوك وإليوت أبرامز".

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالسياسة الأمريكية تجاه إيران، يأخذ المسؤولون الأمريكيون لقمة أكبر من أفواههم".

تفاوتی بین جان بولتون، برایان هوک یا الیوت آبرامز نیست؛ وقتی سیاست آمریکا در قبال ایران مطرح است؛ مقامات آمریکایی لقمه بزرگتر از دهان خود برداشته‌اند. برای مایک پمپئو، دونالد ترامپ و آیندگان هم به همین صورت است.#سیاست_ورشکسته — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) August 7, 2020

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي المختص بالملف الإيراني برايان هوك سيترك منصبه، وأن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى فنزويلا إليوت أبرامز سيضيف إيران لمهامه الحالية.

ويأتي رحيل هوك المفاجئ في وقت حرج تحاول فيه واشنطن حشد التأييد في الأمم المتحدة لتمديد حظر أسلحة مفروض على طهران، فيما يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأمريكي الأسبوع المقبل.

ولم يذكر بومبيو سببا لقرار هوك ترك المنصب، لكنه كتب في تغريدة "أن هوك سيتحول للعمل في القطاع الخاص".

وتولى هوك (52 عاما) منصب المبعوث الأمريكي المختص بالملف الإيراني في الخارجية الأمريكية في أواخر 2018 ولعب دورا أساسيا في حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف الضغط على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته طهران مع القوى العالمية.

المصدر: رويترز