شمخاني: هوك مثل بولتون غادر البيت الأبيض عاجزا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن المبعوث الأمريكي إلى إيران، برايان هوك، مثل جون بولتون غادر البيت الأبيض عاجزا.

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وأضاف شمخاني اليوم الجمعة في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد تحول الهدف الإستراتيجي لسياسة الضغوط (الأمريكية) القصوى من انهيار وتغيير النظام (في إيران) إلى الحيلولة دون أن تتحول إيران إلى دولة غنية!".

وتابع: "برايان هوك مثل جون بولتون غادر البيت الأبيض عاجزا. ربما سيضطر كذلك مايك بومبيو إلى جمع حقائبه قبل مغادرة دونالد ترامب".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، سيترك منصبه.

وأضاف بومبيو أن المبعوث لشؤون فنزويلا، إيليوت أبرامز، سيتولى الملف الإيراني "لفترة انتقالية".

ويأتي ذلك قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، من المقرر أن يصوت خلاله على مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.

هدف راهبرد #فشار_حداکثری از فروپاشی و تغییر نظام، به جلوگیری از ثروتمند شدن #ایران تبدیل شد! «برایان» هم مثل «جان» ناکام از کاخ سفید رفت. شاید «مایک» هم قبل از رفتن «دونالد» مجبور شود چمدانهایش را ببندد. #مقاومت_فعال — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) August 7, 2020

المصدر: RT