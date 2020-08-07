 
مباشر
عاجل
وزير الصحة اللبناني: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154 قتيلا

شمخاني: هوك مثل بولتون غادر البيت الأبيض عاجزا

أخبار العالم

شمخاني: هوك مثل بولتون غادر البيت الأبيض عاجزا
Reuters
علي شمخاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oh8h

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن المبعوث الأمريكي إلى إيران، برايان هوك، مثل جون بولتون غادر البيت الأبيض عاجزا.

إقرأ المزيد
المبعوث الأمريكي لشؤون إيران يترك منصبه
المبعوث الأمريكي لشؤون إيران يترك منصبه

وأضاف شمخاني اليوم الجمعة في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد تحول الهدف الإستراتيجي لسياسة الضغوط (الأمريكية) القصوى من انهيار وتغيير النظام (في إيران) إلى الحيلولة دون أن تتحول إيران إلى دولة غنية!".

وتابع: "برايان هوك مثل جون بولتون غادر البيت الأبيض عاجزا. ربما سيضطر كذلك مايك بومبيو إلى جمع حقائبه قبل مغادرة دونالد ترامب".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، سيترك منصبه.

وأضاف بومبيو أن المبعوث لشؤون فنزويلا، إيليوت أبرامز، سيتولى الملف الإيراني "لفترة انتقالية".

ويأتي ذلك قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، من المقرر أن يصوت خلاله على مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا