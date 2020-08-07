أعداد المصابين بعدوى الفيروس التاجي في العالم تتجاوز 19 مليونا
AFP
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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، تجاوز اليوم 19 مليونا.
وأفادت جامعة هوبكنز، التي تستمد معلوماتها من المنظمات الدولية والسلطات الفدرالية والمحلية، بأن عدد المصابين بالفيروس التاجي بلغ الآن 19 مليونا و7938 شخصا، فيما توفي 713406 أشخاص، وتماثل للشفاء ما مجموعه 11 مليونا و482467 شخصا.
وسُجلت معظم حالات الإصابة وعددها 4881974 في الولايات المتحدة، تليها البرازيل 2912212، فالهند 1964536.
وفي روسيا، أفاد مقرالعمليات الفدرالية لمكافحة فيروس كورونا بتسجيل 871894 حالة إصابة بعدوى الفيروس التاجي، وبمعافاة 676357 حالة، ووفاة 14606 حالات.
المصدر: تاس