بعد رفض تركيا لتوقيعها.. الإمارات تعلق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عن ترحيبه بالاتفاقية التي وقعت بين مصر واليونان حول ترسيم الحدود البحرية واعتبرها "انتصارا للقانون الدولي على قانون الغاب".

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية".

وجاء تصريح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، بعد إعلان الخارجية المصرية عن توقيع اتفاق مع اليونان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

من جانبها أعربت الخارجية التركية عن رفضها للاتفاق الخاص بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وقالت الخارجية في بيان إن الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس في القاهرة "باطلة بالنسبة لأنقرة"، مشددة على عدم اعتراف تركيا بوجود حدود بحرية بين الدولتين.

المصدر: RT + وكالات