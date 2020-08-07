توقع وفاة 300 ألف أمريكي بفيروس كورونا بحلول ديسمبر

توقع خبراء في الصحة بجامعة واشنطن احتمال وفاة 300 ألف أمريكي بسبب مرض كوفيد-19 بحلول ديسمبر، لكنهم قالوا إنه من الممكن إنقاذ أرواح 70 ألفا إذا التزم الناس بدرجة أكبر بوضع الكمامة.

وتأتي أحدث التوقعات لمعهد القياسات الصحية والتقييم التابع للجامعة في الوقت الذي حذر فيه كبار مستشاري البيت الأبيض للأمراض المعدية من أن مدنا أمريكية كبرى يمكن أن تصبح بؤرا جديدة لتفشي الوباء، إذا لم يستعد المسؤولون هناك لاتخاذ إجراءات مضادة.

وقال مدير المعهد، الدكتور كريستوفر موراي، لدى إعلانه التوقعات المعدلة للجامعة، أمس الخميس: "يبدو أن الناس تضع الكمامات وتلتزم بالتباعد الاجتماعي بدرجة أكبر مع زيادة العدوى، ثم بعد قليل ومع تراجع الإصابات، يتخلى الناس عن حذرهم".

وأوضح المعهد أن الإصابات تتراجع في المراكز السابقة للتفشي مثل أريزونا، وكاليفورنيا، وفلوريدا، وتكساس، وتزداد في مناطق أخرى مثل كنتاكي وميزوري وأوكلاهوما وفرجينيا.

وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من تفشي الوباء، 160 ألفا، وهي أكبر حصيلة في العالم، بينما بلغ عدد الإصابات المعروفة حتى الآن حوالي 4.9 مليون إصابة.

المصدر: رويترز