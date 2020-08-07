ترامب يرى أن رسائله على فيسبوك وتويتر حول الأطفال وكوفيد-19 كانت "ممتازة"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رسائله حول الأطفال ووباء كوفيد-19 التي شطبها موقعا فيسبوك وتويتر كانت "ممتازة".

وقال ترامب في برنامج للإذاعة التي يملكها المحافظ جيرالدو ريفيرا إنه "رسم صورة ممتازة، صورة عن الشباب".

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وأضاف ترامب: "كل الأطباء يقولون الشيء نفسه. في نهاية الأمر، ربما ليس جميعهم، بعضهم يقولون أمرا آخر".

واتهم شبكات التواصل الاجتماعي بالعمل على كم أصوات المحافظين.

وشطب موقع "فيسبوك" للمرة الأولى تسجيل فيديو على صفحة الرئيس ترامب "لانتهاكه القواعد المتعلقة بالتضليل الإعلامي الخطير" حول وباء كوفيد-19.

ويظهر ترامب في التسجيل وهو يقول في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن الأطفال محصنون "بشكل شبه كامل" من فيروس كورونا المستجد.

ومنع موقع "تويتر" من جهته موقتا فريق حملة ترامب الانتخابية من نشر تغريدات قبل سحب رسالة تتضمن تسجيل الفيديو نفسه.

ويدافع الرئيس الأمريكي بشدة عن إعادة فتح المدارس لتنشيط اقتصاد البلاد مجددا قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 3 نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات