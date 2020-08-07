أكثر من مليون إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" في إفريقيا

تجاوزت القارة الإفريقية يوم الخميس عتبة المليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، يوجد أكثر من نصفها في جنوب إفريقيا، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس".

وسجلت القارة الإفريقية حتى الآن مليون و3056 حالة إصابة بالمرض، من بينها 21983 حالة وفاة و676395 مصابا تماثلوا للشفاء.

وجنوب إفريقيا هي أكثر بلد متضرر من الوباء في القارة بفارق بعيد، بتسجيلها إجمالي 538184 إصابة، بينها 8307 حالات يوم الخميس.

وأحصى البلد 9604 وفيات نتيجة الوباء، في حين بلغ عدد المتعافين 387316.

وسجلت مصر نحو 95 ألف إصابة، ونيجيريا حوالي 45 ألف إصابة.

وعالميا، سجلت أكثر من 19 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها مليون حالة خلال أربعة أيام، حسب إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية.

وفي المجموع، تم إحصاء ما لا يقل عن 19000553 إصابة، بينها 712315 حالة وفاة.

والولايات المتحدة والبرازيل هما أكثر البلدان تضررا، إذ سجلت الأولى 4870367 إصابة من ضمنها 159864 وفاة، فيما سجلت الثانية 2912212 إصابة من بينها 98493 حالة وفاة.

المصدر: وكالات