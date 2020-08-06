بروكسل: محادثات بوريل وتشاووش أوغلو كانت حرة وصريحة

أعلنت هيئة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أجرى محادثات "صريحة" مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته في أعقاب اللقاء الذي أجراه بوريل وتشاووش أوغلو في مدينة فاليتا بمالطا، الخميس، أن الطرفين أجريا "تبادلا حرا وصريحا للآراء حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط"، إضافة إلى بحثهما "أمهات القضايا الإقليمية"، بما فيها الأزمتان الليبية والسورية.

وخلال اللقاء في فاليتا الذي عقد على أبواب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يخطط له في برلين في 27-28 أغسطس، شرح بوريل لتشاووش أوغلو نتائج المناقشات حول تركيا التي أجراها مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل، في 13 يوليو الماضي. وقال إن "تركيا تعد شريكا هاما بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، الذي تتطلع الدول الأعضاء فيه إلى "تعزيز العلاقات المتبادلة عبر تعطيل التوجهات السلبية الحالية".

المصدر: إنترفاكس