وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون العلاقات مع تركيا الشهر الجاري

أعلن الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيبحثون العلاقات مع تركيا خلال اجتماع سيعقد في برلين يومي 27 و28 أغسطس.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان له، في أعقاب لقاء المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مالطا، اليوم الخميس، إلى أن المباحثات جرت تمهيدا للاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي في برلين يومي 27 و28 أغسطس، حيث سيناقش العلاقات مع تركيا، تطويرا لاجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 13 يوليو.

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وأكد البيان أن تركيا تعتبر "شريكا مهما" للاتحاد الأوروبي، وأن الأعضاء في الاتحاد يريدون تعزيز العلاقات والتغلب على التوجهات السلبية الحالية.

وبحث بوريل مع تشاووش أوغلو في مالطا، اليوم الخميس، العلاقات بين بروكسل وأنقرة، بالإضافة إلى المسائل الدولية والوضع في ليبيا وسوريا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بين تركيا واليونان في أعقاب توقيع أثينا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر، أعلنت تركيا عدم اعترافها بها.

المصدر: تاس