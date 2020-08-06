فرنسا.. محتجز الرهائن في فرع بنكي بمدينة لو هافر يسلم نفسه للشرطة

أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الخميس، بأن محتجز الرهائن في فرع بنكي بمدينة لو هافر سلم نفسه لقوات الأمن.

وقالت وكالة "رويترز" إن الرجل الذي احتجز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن يوم الخميس في بنك في لوهافر استسلم للشرطة بعد المفاوضات.

وصرح رئيس نقابة الشرطة بأن منفذ العملية لم يتم استخدام أي سلاح أثناء اعتقاله.

وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين في تغريدة على "تويتر" اعتقال محتجز الرهائن، حيث قال "تم القبض على خاطف الرهائن.. الرهائن آمنون وبصحة جيدة".

ووفقا للشرطة فإن الشخص الذي تم اعتقاله يعاني من مع مشاكل نفسية خطيرة.

المصدر: وكالات