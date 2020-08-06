إسرائيل.. 11 وفاة وأكثر من 1350 إصابة بكورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 11 وفاة و1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 576 وفاة، والإصابات إلى 79,275، منهم 25,287 إصابة نشطة.

ووفقا للمعطيات، وصفت الحالة الصحية لـ358 مصابا بالخطيرة، منهم 100 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، في حين بلغ عدد حالات التعافي 53,412 حالة.

في الأثناء كشف الناطق بلسان الجيش عن منظومة جديدة لإجراء الفحوص لتشخيص كورونا بشكل أوتوماتيكي وتلقي النتائج خلال فترة وجيزة أقصاها 30 ساعة.

وذكر موقع "مكان" الإسرائيلي أن "هذه المنظومة ستمكن أجهزة الصحة في الجيش وفي المجتمع المدني من زيادة عدد الفحوص التي تجرى يوميا بشكل ملحوظ كما أنها توفر النتائج بدقة أكثر".

وقال مسؤول المختبر العسكري الدكتور نوعام فروختير إن"المنظومة الجديدة ستتيح لوحدة الجيش الحفاظ على الجهوزية العملياتية، ويساعد المختبر التابع للجيش أجهزة الصحة في العمل على قطع سلسلة انتقال العدوى علما بأنه يعمل على مدار الساعة".

وأشاد مسؤول المختبر "بعمل الخبراء فيه الذين يعكفون على العمل ليل نهار من أجل توفير الخدمات، لكي يتم تشخيص المصابين ووضعهم رهن الحجر الصحي بأسرع وقت ممكن".

المصدر: وكالات