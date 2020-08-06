قبل لقاء مقرر مع ترامب.. إعلان إصابة حاكم أوهايو بفيروس كورونا المستجد

أعلن مكتب حاكم أوهايو، الجمهوري مارك دواين، يوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الولاية.

وكان يفترض أن يكون دواين في استقبال ترامب في مطار كليفلند، حيث خضع لفحص كوفيد-19 قبل لقائه المقرر مع رئيس البلاد، بناء على البروتوكول المتبع في هذا الإطار.

ونشر حساب دواين بيانا على "تويتر" قال فيه إن حاكم الولاية لا يعاني من أية أعراض في الوقت الحالي، وأنه عاد إلى كولومبوس رفقة زوجته فران، التي لا تظهر عليها أية أعراض.

وأشار البيان إلى أن دواين سيخضع لحجر صحي في منزله في سيدارفيل لمدة 14 يوما.

Governor DeWine has tested positive for #COVID19. He has no symptoms at this time. Full statement below. pic.twitter.com/WnkmoGxR2m — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) August 6, 2020

وأجرى نائب حاكم أوهايو، جون هستد، فحصا للكشف عن كوفيد-19 أيضا، وكانت النتائج سلبية.

تجدر الإشارة إلى أن دواين هو ثاني حاكم ولاية أمريكية تؤكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب السلطات الصحية في أوهايو، فإن الولاية سجلت حتى يوم الأربعاء، 91 ألفا و171 حالة إصابة بكورونا وحوالي 3326 وفاة.

المصدر: وكالات