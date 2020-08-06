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فرنسا.. مسلح يحتجز رهائن في لو هافر شمال غرب البلاد (صور + فيديو)

فرنسا.. مسلح يحتجز رهائن في لو هافر شمال غرب البلاد (صور + فيديو)

أخبار العالم

فرنسا.. مسلح يحتجز رهائن في لو هافر شمال غرب البلاد (صور + فيديو)
Reuters
الشرطة الفرنسية
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قالت الشرطة الفرنسية اليوم الخميس، إن مهاجما مسلحا احتجز 6 رهائن في لو هافر شمال غرب البلاد، وأطلق سراح اثنين منهم.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة بأن مسلحا احتجز عدة أشخاص كرهائن بعد ظهر الخميس في فرع مصرفي بوسط مدينة لو هافر.

وأشارت إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 34 عاما معروف باضطراباته النفسية والانحراف، موضحة أن مطالبه غير واضحة إلى حد الآن.

وأغلقت الشرطة محيط الفرع المصرفي في شارع دي ستراسبورغ، كما وصل فريق مختص في الاقتحامات إلى موقع الحادث، علما أن المفاوض بدأ مناقشات مع محتجز الرهائن.

هذا ولم يتضح بعد ما إذا كان الرهائن من عملاء البنك أو موظفيه.

يتبع..

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