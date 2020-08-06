فرنسا.. مسلح يحتجز رهائن في لو هافر شمال غرب البلاد (صور + فيديو)

قالت الشرطة الفرنسية اليوم الخميس، إن مهاجما مسلحا احتجز 6 رهائن في لو هافر شمال غرب البلاد، وأطلق سراح اثنين منهم.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة بأن مسلحا احتجز عدة أشخاص كرهائن بعد ظهر الخميس في فرع مصرفي بوسط مدينة لو هافر.

وأشارت إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 34 عاما معروف باضطراباته النفسية والانحراف، موضحة أن مطالبه غير واضحة إلى حد الآن.

وأغلقت الشرطة محيط الفرع المصرفي في شارع دي ستراسبورغ، كما وصل فريق مختص في الاقتحامات إلى موقع الحادث، علما أن المفاوض بدأ مناقشات مع محتجز الرهائن.

هذا ولم يتضح بعد ما إذا كان الرهائن من عملاء البنك أو موظفيه.

Opération de Police en cours boulevard de Strasbourg @LH_LeHavre

Respectez le périmètre de sécurité mis en place par @PoliceNat76600pic.twitter.com/c5EfJrzlu5 — Police nationale 76 (@PoliceNat76) August 6, 2020

Prise d’otages au #Havre : arrivée sur place de la colonne du Raid en bus. Cinq personnes sont toujours retenues dans la banque, une femme a pu être libérée pic.twitter.com/SDhBWNFn6U — MC Nouvellon (@macha_mcn) August 6, 2020

Braquage au #Havre : les rues attenantes au boulevard de Strasbourg sont pour le moment bloquées, tout accès interdits entre l'hôtel de ville et la sous préfecture pic.twitter.com/ryEwVLi5Uh — MC Nouvellon (@macha_mcn) August 6, 2020

يتبع..