لوكاشينكو: بوتين لم يعرض علي أي منصب في دولة وحدة بين روسيا وبيلاروس

نفى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن يكون نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قد عرض عليه شغل منصب رئيس مجلس الدوما (النواب) في دولة وحدة مفترضة بين روسيا وبيلاروس.

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وفي مقابلة أجراها معه الصحفي الأوكراني، دميتري غوردون، أجاب لوكاشينكو بالنفي عن سؤاله حول هذا الموضوع.

وأضاف: "لن أقبل مثل هذا العرض أبدا. لن أكون مدير مستودع". وبحسب لوكاشينكو فقد أصبح الاندماج بين روسيا وبيلاروس مستحيلا في الوقت الحالي، وإن كان ذلك ممكنا قبل 20 أو 25 عاما.

وفي تطرقه إلى موضوع بقاء قاعدتين عسكريتين روسيتين في بلاده، قال لوكاشينكو إنه لا يرى فيهما تهديدا على أمن بلاده، مشيرا إلى أن الغالبية الساحقة من الموظفين العاملين فيهما مواطنو بيلاروس.

كما أكد لوكاشينكو أنه لا يعتبر روسيا "دولة معتدية" على خلفية النزاع المسلح في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا)، قائلا: "لا نقول: أنت معتد.. وأنا دوري مختلف، لأنني أود لو جلسنا (روسيا وأوكرانيا وبيلاروس) لنحل المشكلة نحن الأشقاء الثلاثة". وأضاف: "منطقة دونباس لا طائل من ورائها وليست روسيا محتاجة إليها إطلاقا. كما يبدو أن أوكرانيا هي الأخرى ليست بحاجة ماسة إليها".

وقبل أيام، شهدت العلاقات بين موسكو مينسك توترا بعد إعلان السلطات البيلاروسية عن توقيف 33 مواطنا روسيا في أراضي البلاد، وهم من أفراد شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، بحسب رواية مينسك التي قالت إن المجموعة وصلت إلى بيلاروس من أجل القيام بأعمال تخريبية في فترة الانتخابات الرئاسية في البلاد، الأمر الذي نفته موسكو بقوة.

المصدر: وكالات روسية