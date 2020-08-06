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صحيفة: مقتل أكثر من 20 شخصا بهجوم مسلح على ثلاث قرى في نيجيريا

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صحيفة: مقتل أكثر من 20 شخصا بهجوم مسلح على ثلاث قرى في نيجيريا
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عناضر شرطة في ولاية كادونا النيجيرية
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قتل أكثر من 20 شخصا جراء هجوم شنه مسلحون على ثلاث قرى في ولاية كادونا شمالي نيجيريا، حسبما أوردت صحيفة Daily Post المحلية، اليوم الخميس.

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ونقلت الصحيفة عن إلياس مانزا، حاكم مقاطعة زانتو-كاتاف في الولاية، قوله إن الهجمات وقعت يوم الأربعاء في جنوب كادونا، موضحا أن "أشخاصا مسلحين اقتحموا ثلاث قرى وأطلقوا النار عشوائيا".

وأضاف أن الاعتداء، الذي نسبه إلى رعاة أبناء قومية "فولاني"، التي تعيش على رعاية المواشي، خلف أيضا سقوط جرحى واحتراق عدد من المنازل السكنية، كما أنه دفع كثيرين من السكان المحليين للنزوح إلى قرى مجاورة خشية تكرار الهجمات.

ومع حلول العام الحالي، تفاقم الصراع على أراض وموارد مائية بين رعاة المواشي والمزارعين في ولاية كادونا، حيث أسفرت المواجهات بين الطرفين عن مقتل نحو 300 شخص ونزوح 30 ألفا.

وتقدمت حكومة الولاية إلى السلطات الفدرالية بطلب المساعدة على إنهاء العنف.

المصدر: تاس

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