الأمن الداخلي الأمريكي: ضبط نحو 100 مشاغب في مدينة بورتلاند منذ مطلع يوليو

أعلنت السلطات الأمريكية أن الشرطة ضبطت، منذ 4 يوليو الماضي، 99 شخصا من المشاركين في أعمال شغب شهدتها مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون.

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وكشف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشيد وولف، أثناء جلسة استماع نظمتها لجنة الأمن الداخلي التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، أن أعمال الشغب التي تخللت الاحتجاجات في المدينة، خلفت 277 إصابة في صفوف عناصر الأمن.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في بورتلاند، حيث جرى انتشار قوات أمنية إضافية، بما فيها من موظفي الأمن الداخلي، بناء على توجيهات الإدارة الأمريكية.

وأواخر مايو الماضي، أثارت وفاة جورج فلويد، المواطن من أصول إفريقية من مدينة مينيابوليس (ولاية مينيسوتا) جراء عنف الشرطة، موجة احتجاجات مناهضة لمظاهر العنصرية في صفوف أجهزة الأمن، اجتاحت مدنا أمريكية كثيرة، ودفعت السلطات إلى إرسال قوات للحرس الوطني، إضافة إلى قوات الشرطة، إلى عدد من المناطق، كما شهدت نحو 40 مدينة، بما فيها نيويورك وواشنطن، فرض حظر التجول.

المصدر: تاس