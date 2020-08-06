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قبيل أيام من الانتخابات.. رئيس بيلاروس يعلن عن إطلاق تحقيق في "إصابته عمدا" بكورونا

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قبيل أيام من الانتخابات.. رئيس بيلاروس يعلن عن إطلاق تحقيق في
Reuters Vasily Fedosenko
بث كلمة متلفزة للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسة في بيلاروس، أعلن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أن التحقيق جار في "إصابته عمدا" بفيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا على لسان لوكاشينكو خلال مقابلة إعلامية أجراها في مينسك معه الإعلامي الأوكراني دميتري غوردون (وهي تبحث بالكامل الآن)، بناء على رئيسة تحرير موقع غوردون الإلكتروني، أليسيا باتسمان التي حضرت المقابلة.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن لوكاشينكو قوله في المقابلة: "تم نقل فيروس كورونا إلي عمدا ونحقق في ذلك الآن".

وكان لوكاشينكو قد أعلن في 28 يوليو أن الفحوصات الطبية كشفت أنه سبق أن أصيب بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" وتعافى منه دون ظهور أعراض الإصابة.

وتتجه بيلاروس إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في التاسع من أغسطس وسط توترات اسياسية واجتماعية متصاعدة.

وشهدت بيلاروس خلال الحملة الانتخابية، على خلفية تقارير عن انخفاض مستوى شعبية لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994، مظاهرات شعبية نظمت احتجاجا على اعتقال عدد من المرشحين المعارضين ورفض لجنة الانتخابات المركزية تسجيلهم لخوض الانتخابات الرئاسية.

واندلعت على خلفية بعض الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين، ما أدى إلى اعتقال مئات المحتجين.

وأعلن لوكاشينكو قبيل الانتخابات عن اعتقال "محرضين وصلوا البلاد بهدف زعزعة الاستقرار"، بينهم أمريكيون وروس.

المصدر: إنترفاكس + RT

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