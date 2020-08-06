ترامب: لقاح كورونا قد يتاح في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الممكن أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الثالث من نوفمبر.

وهذا التوقع أكثر تفاؤلا بكثير من التوقيت الذي يراه خبراء الصحة في البيت الأبيض.

وعندما سئل في برنامج بإذاعة "جيرالدو ريفيرا"، عن الموعد الذي قد يتوفر فيه لقاح للفيروس، قال ترامب "في وقت أقرب من نهاية العام، يمكن أن يكون أقرب بكثير".

وردا على سؤال يقول "أقرب من الثالث من نوفمبر؟"، صرح الرئيس الأمريكي "أعتقد في بعض الحالات، نعم يمكن قبله، لكن في حدود ذلك الوقت".

ومن المقرر أن يخوض ترامب عن الحزب الجمهوري، أمام منافسه جو بايدن عن الحزب الديمقراطي الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

المصدر: رويترز