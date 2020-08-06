جونسون: سنواصل التركيز على احتياجات الشعب اللبناني

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت، مؤكدا أن بلاده ستواصل التركيز على احتياجات الشعب اللبناني.

وصرح جونسون "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد من لبنان.. من بيروت إنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان".

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: وكالات