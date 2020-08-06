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ظريف: الأسلحة النووية لأمريكا وإسرائيل تهدد المنطقة بأسرها

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ظريف: الأسلحة النووية لأمريكا وإسرائيل تهدد المنطقة بأسرها
AFP Punit PARANJPE
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، بأن الأسلحة النووية التي تمتلكها الولايات المتحدة وإسرائيل، تهدد المنطقة بأسرها.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر"، بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للقصف النووي الأمريكي لمدينة هيروشيما اليابانية أبان الحرب العالمية الثانية: "في مثل هذا اليوم قبل 75 عاما، نالت الولايات المتحدة عار المستخدم الأول والوحيد للأسلحة النووية ضد المدنيين الأبرياء".

وأضاف: "إسرائيل تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية.. وأن الأسلحة النووية لأمريكا وإسرائيل باتت تشكل اليوم تهديدا لمنطقتنا".

وأكد وزير الخارجية الإيراني: "لقد تأخر كثيرا إنهاء الكابوس النووي وفكرة الدمار الحتمي للطرفين".

المصدر: "فارس نيوز"

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