الولايات المتحدة تسجل أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية تسجيل أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهو ثاني يوم على التوالي تسجل البلاد فيه حصيلة تتجاوز الـ50 ألفا.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في عموم الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 4.8 مليون حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 158 ألفا.

وتوقع خبراء الصحة ارتفاعا في عدد الإصابات إثر تسارع التفشي في ولايات تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا المعروفة بكثافتها السكانية.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا بالفيروس، منذ بدء الجائحة في الصين شهر ديسمبر المنصرم.

المصدر: وكالات