بيلاروس تعلن اعتقال "محرضين بجوازات أمريكية" قبيل الانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخيمس، وجود أشخاص يحملون جوازات أمريكية بين المعتقلين بتهمة "التحريض بهدف زعزعة الاستقرار" قبيل الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأكد لوكاشينكو، حسب بيان صدر عن مكتبه، خلال اجتماع عقده اليوم لبحث تأمين الانتخابات الرئاسية اعتقال "عدد ملموس من الأشخاص الذين كانوا يسعون إلى زعزعة الاستقرار في البلاد"، موضحا أن الحديث لا يدور فقط عن الـ 32 مواطنا روسيا الذين اعتقلوا مؤخرا بدعوى أنهم عناصر لشركة عسكرية خاصة.

وقال الرئيس البيلاروسي إن بين هؤلاء المعتقلين "أشخاصا يحملون جوازات أمريكية ومتوزجين من أمريكيات يعملن في الخارجية الأمريكية"، مضيفا في الوقت نفسه أن هؤلاء يحظون بالحماية من قبل "قياديين روس"، دون تقديم توضيحات لهذا التصريح.

وحذر لوكاشينكو من أن "حربا هجينة" جارية ضد بيلاروس، داعيا الأجهزة الأمنية إلى أن تكون مستعدة للاستفزازات من جميع الأطراف.

ورفضت سفارة واشنطن في مينسك التعليق على هذا الكلام ردا على سؤال من وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية التي تجري وسط التوترات السياسية والاجتماعية المتصاعدة في بيلاروس.

وأفادت تقارير إعلامية بانخفاض مستوى شعبية لوكاشينكو الذي يقود بيلاروس منذ عام 1994، فيما شهدت البلاد مظاهرات شعبية نظمت احتجاجا على اعتقال عدد من المرشحين المعارضين ورفض لجنة الانتخابات المركزية تسجيلهم لخوض الانتخابات الرئاسية.

واندلعت على خلفية بعض الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين، ما أدى إلى اعتقال مئات المحتجين.

المصدر: RT + رويترز