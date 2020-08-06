روحاني يبحث مع نظيره اللبناني تقديم مساعدات للبنان

أفاد مراسلنا في إيران، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني ميشال عون، وبحث معه تقديم مساعدات إيرانية إلى لبنان.

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وأعلن الرئيس الإيراني أنه كلف وزيري الخارجية والصحة ورئيس جمعية الهلال الأحمر بالتواصل بشكل مستمر مع نظرائهم في لبنان، من أجل التمكن من إيصال ما يحتاجه الشعب اللبناني بسرعة.

وأكد روحاني لنظيره اللبناني أن إيران ستكون إلى جانب لبنان ولن تدخر أي جهد لمساعدة الشعب اللبناني في أي وقت يحتاج فيه للدعم والمساعدة.

وأضاف روحاني أن "الشعب اللبناني العظيم سيتجاوز حادثة الانفجار الصعبة عبر الصبر والتلاحم وسيخرج من الأزمة بعزة وشموخ".

ووفق بيان الرئاسة الإيرانية، فقد أكد عون أن دراسة كافة أبعاد الحادثة وإحصاء الخسائر والمساعدات اللازمة يستغرق وقتا.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت بيروت مدينة منكوبة طالبة مساعدة الدول الصديقة، كما أعلنت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.

المصدر: RT