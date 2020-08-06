إسرائيل تعيد تخفيف قيود ردع كورونا وتستأنف الرحلات الجوية

صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل على إعادة تخفيف بعض القيود الرامية إلى الحد من تفشي الوباء.

ووافق المجلس في ساعات متأخرة من أمس الأربعاء، بعد جلسة استمرت ساعات طويلة، على خطة ستلغي اعتبارا من يوم غد الجمعة الإغلاق الجزئي المفروض في أيام نهاية الأسبوع على مراكز التسوق والمحلات التجارية والأسواق.

كما اتفق المجلس على إعادة إطلاق الخطة المسماة بـ"رمزر" اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، والتي تسمح للسلطات المحلية باتباع سياسة فرض القيود او تخفيفها بصورة تدريجية وفقا للمستجدات الوبائية في مناطقها.

كما قرر المجلس تكثيف انخراط الحكومة في مكافحة انتشار الوباء في المناطق "الحمراء" و"البرتقالية" التي تسجل معدلات إصابة مرتفعة.

ووافق الوزراء على السماح بتنظيم فعاليات ثقافية بالهواء الطلق في المدن "الخضراء" (ذات معدلات الإصابة المنخفضة)، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على ساحات اللعب.

كما من المقرر أن يعد وزراء المواصلات، ميري ريغيف، والصحة، يولي إدلشتاين، والخارجية، غابي أشكنازي، في غضون الأسبوعين القادمين خطة لإعادة فتح مجال إسرائيل الجوي أمام حركة الطيران، بهدف استئناف الرحلات اعتبارا من 16 أغسطس، مع تخفيف متطلبات دخول البلاد لغير الإسرائيليين، الممنوعين من زيارتها منذ أشهر.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الكنيست سيصوت على الإجراءات الجديدة اليوم الخميس.

في الوقت نفسه، حذر المنسق الوطني لملف كورونا البروفيسور، روني غامزو، من أن الحكومة قد تضطر إلى إعادة فرض إغلاق شامل آخر خلال الأسبوعين إذا لم تنخفض معدلات الإصابات التي تصل حاليا إلى حوالي ألفي إصابة يوميا.

وسجلت في إسرائيل حتى اليوم 78514 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 569 وفاة و53362 حالة شفاء.

وتعد إسرائيل بين الدول الأكثر تضررا بالوباء على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد المواطنين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + مكان