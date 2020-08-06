مطارة بوليسبة أوصلت ثلاثة مراهقين مسلحين ببندقية و14 طلقة إلى عقار يملكه ترامب

اعتقلت الشرطة الأمريكية ثلاثة مراهقين، تسللوا خلال مطاردة إلى محيط عقار يعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، كانت بحوزتهم بندقية و14 طلقة في حقيبة ظهر.

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وذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن شرطة منطقة بالم بيتش، أن الحادثة جرت أواخر الأسبوع الماضي، حيث رصد رجال الأمن ثلاثة شبان يبلغ عمر كل منهم 15 عاما في سيارة متوقفة على بعد ثلاثة كيلومترات من مار إيه لاغو.

وحين لمح الفتيان الثلاثة رجال الشرطة، حاولوا الهرب بالسيارة، ولما قطعت سيارة ثانية للشرطة عليهم الطريق، ترجلوا واجتازوا السياج المحيط بمار الاغو وحاولوا الاختباء هناك.

وأفاد المتحدث باسم شرطة بالم بيتش، مايكل أوجرودنيك، بأن رجال الأمن سرعان ما عثروا على المراهقين الثلاثة، بمساعدة طائرة هليكوبتر وكلب بوليسي، إلا أن هؤلاء تمكنوا من رمي حقيبة ظهر بداخلها بندقية كلاشنيكوف مع مخزن به 14 طلقة.

وصرح المتحدث باسم الشرطة المحلية بأن المراهقين الذين جرى احتجازهم في انتظار المحاكمة "لم تكن لديهم أدنى فكرة عن مكان وجودهم"، مضيفا أن هؤلاء كانو محظوظين لأن الرئيس أو عائلته لم يكونوا بالموقع في ذلك الوقت، ولو كانوا هناك، لواجهوا رجال الخدمة السرية المسلحين الذي يتولون حماية الرئيس وأسرته.

المصدر: نوفوستي