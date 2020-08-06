السفارة الروسية تعلق على تقرير الخارجية الأمريكية حول "الدعاية" الروسية

علقت السفارة الروسية لدى واشنطن على تقرير الخارجية الأمريكية حول وسائل الإعلام الروسية، واعتبرته محاولة هدفها "طمس" مقترحات موسكو حول استئناف التعاون مع الولايات المتحدة.

ونصحت البعثة الدبلوماسية الروسية وسائل الإعلام الروسية والأجنبية "التي تجرأت على انتقاد الولايات المتحدة" بأن تضع في اعتبارها أنها "يمكن أن تصبح بالتأكيد موضوع فحص دقيق" من قبل واشنطن، وأن مواقعها على الشبكات الاجتماعية الأمريكية معرضة للحجب دون تفسير.

وقالت السفارة إن وزارة الخارجية الأمريكية "لا يعجبها وجود مصادر معلومات بديلة"، وأضافت في صفحتها على "فيسبوك" أن "أي صوت يناقض واشنطن يتم الإعلان عنه بأنه تضليل وبخدم الكرملين والاستخبارات الروسية".

وفي وقت سابق، نشر "مركز التفاعل العالمي" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تقريرا بعنوان "أركان التضليل الإعلامي الروسي"، الذي اعتبر أنه يدخل في إطار "الدعاية الروسية".

وذكر التقرير عناوين لوكالة "سبوتنيك" و"نوفوستي" و"RT" و"القناة الأولى" و"روسيا 24" وزعم أنها جميعها "تمارس التضليل الإعلامي"، حسب زعمه.

المصدر: نوفوستي