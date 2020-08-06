مقاتلات تركية تنتهك أجواء اليونان 33 مرة بيوم واحد

قالت السلطات العسكرية اليونانية إن ثماني طائرات عسكرية تركية نفذت ما مجموعه 33 انتهاكا للمجال الجوي لليونان خلال يوم واحد، أمس الأربعاء.

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وأكدت أثينا أن 6 طائرات من طراز F-16، وطائرتين من طراز CN-235، قامت بطلعات غير مصرح بها فوق جزر شمال شرقي ووسط وجنوب شرقي بحر إيجة، بينما انتهكت أيضا منطقة معلومات الطيران في أثينا 4 مرات.

ولفتت السلطات العسكرية اليونانية إلى أنه تم تحديد هوية الطائرات التركية وجرت مطاردتها وفق قواعد الاشتباك الدولية.

المصدر: ekathimerini