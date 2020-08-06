 
مباشر

مقاتلات تركية تنتهك أجواء اليونان 33 مرة بيوم واحد

أخبار العالم

مقاتلات تركية تنتهك أجواء اليونان 33 مرة بيوم واحد
Reuters
مقاتلة أف-16 تركية، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogxd

قالت السلطات العسكرية اليونانية إن ثماني طائرات عسكرية تركية نفذت ما مجموعه 33 انتهاكا للمجال الجوي لليونان خلال يوم واحد، أمس الأربعاء.

إقرأ المزيد
تدريبات تركية إسبانية في بحر إيجه رغم التوتر مع اليونان (صور)
تدريبات تركية إسبانية في بحر إيجه رغم التوتر مع اليونان (صور)

وأكدت أثينا أن 6 طائرات من طراز F-16، وطائرتين من طراز CN-235، قامت بطلعات غير مصرح بها فوق جزر شمال شرقي ووسط وجنوب شرقي بحر إيجة، بينما انتهكت أيضا منطقة معلومات الطيران في أثينا 4 مرات.

ولفتت السلطات العسكرية اليونانية إلى أنه تم تحديد هوية الطائرات التركية وجرت مطاردتها وفق قواعد الاشتباك الدولية.

المصدر: ekathimerini

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا