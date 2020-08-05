ترامب: لا يمكن لأحد أن يحدد حاليا ما إذا كان انفجار بيروت هجوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه لا يمكن لأحد أن يحدد حاليا ما إذا كان الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت هجوما.

إقرأ المزيد

وكان الرئيس الأمريكي قد قد يوم الثلاثاء إن انفجار مرفأ بيروت يبدو هجوما مروعا، وأضاف أن "بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة من نوع ما في بيروت".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان... سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب".

وأضاف: "مسؤولون عسكريون أمريكيون يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما".

وأعرب ترامب عن تعازيه للبنان في مقتل العشرات وجرح الآلاف في انفجار ضخم في بيروت، وصفه بأنه "هجوم"، وعرض تقديم المساعدة الأمريكية إلى لبنان.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/OESn53MyzQ — The White House (@WhiteHouse) August 5, 2020

من جهته، أفاد مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، بأن الحكومة الأمريكية لم تستبعد تماما أن يكون الانفجار الدموي الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة هجوم، وأضاف أنها ما زالت تجمع معلومات بشأن الانفجار الذي قالت الحكومة اللبنانية إنه وقع بسبب التخزين غير الآمن لكيماويات خطيرة.

وقال ميدوز في مقابلة مع محطة "سي.إن.إن" التلفزيونية ردا على سؤال عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب الليلة الماضية بأن الانفجار كان نتيجة قنبلة على الأرجح: "نأمل أن يكون مجرد حادث مأساوي وليس عملا إرهابيا، لكننا ما زلنا ننظر في كل المعلومات في هذا الشأن".

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: RT + وكالات