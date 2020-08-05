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بومبيو: نريد إبعاد التطبيقات الصينية غير الموثوق بها من السوق الأمريكية

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بومبيو: نريد إبعاد التطبيقات الصينية غير الموثوق بها من السوق الأمريكية
Reuters POOL
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تريد إبعاد التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها" من السوق الأمريكية.

ووصف بومبيو خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء تطبيقي "TikTok" و"WeChat" الصينيين بأنهما "خطر بالغ" على الأمن الأمريكي.

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وأشار إلى أن الخارجية ستعمل مع وزارة التجارة وغيرها من الهيئات الحكومية للحد من قدرات الشركات الصينية على جمع البيانات والمعلومات الحساسة في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بحجب تطبيق "TikTok" الصيني في الولايات المتحدة بحلول 15 سبتمبر.

وقد يبقى التطبيق متاحا في الولايات المتحدة في حال شرائه من قبل شركة "مايكروسوفت" الأمريكية حتى هذا الموعد.

المصدر: رويترز

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