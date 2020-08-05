حساب قاسم سليماني عبر "تويتر": اللبنانيون اختيروا لخوض الاختبارات الإلهية الصعبة

علق في "تويتر" حساب قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في العراق في يناير الماضي، على الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.

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وكتب الحساب: "أبناء لبنان أناس تم اختيارهم من أجل خوض الاختبارات الإلهية الصعبة وسوف يعينهم الله حتما"، وأرفق التغريد بوسم #لبنان_في_قلوبنا.

أبناء #لبنان أناسٌ تمّ اختيارهم من أجل خوض الاختبارات الإلهيّة الصّعبة وسوف يعينهم الله حتماً.#لبنان_في_قلوبناpic.twitter.com/2E8rTDWKuz — Ghasem Soleimany (@soleimany_ir) August 5, 2020

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أعرب الأربعاء، عن تضامنه مع الشعب اللبناني على خلفية الانفجار الذي هز بيروت، وكتب في تغريدة على "تويتر": "نتضامن ونقف إلى جانب الشعب اللبناني العزيز، في الكارثة المؤلمة لانفجار مرفأ بيروت والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين وإيقاع خسائر فادحة".

المصدر: RT