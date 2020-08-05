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حساب قاسم سليماني عبر "تويتر": اللبنانيون اختيروا لخوض الاختبارات الإلهية الصعبة

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حساب قاسم سليماني عبر
Gettyimages.ru
قائد فيلق القدس قاسم سليماني
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علق في "تويتر" حساب قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في العراق في يناير الماضي، على الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.

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وكتب الحساب: "أبناء لبنان أناس تم اختيارهم من أجل خوض الاختبارات الإلهية الصعبة وسوف يعينهم الله حتما"، وأرفق التغريد بوسم #لبنان_في_قلوبنا.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أعرب الأربعاء، عن تضامنه مع الشعب اللبناني على خلفية الانفجار الذي هز بيروت، وكتب في تغريدة على "تويتر": "نتضامن ونقف إلى جانب الشعب اللبناني العزيز، في الكارثة المؤلمة لانفجار مرفأ بيروت والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين وإيقاع خسائر فادحة".

المصدر: RT

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