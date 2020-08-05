الخارجية الأمريكية تكشف عن عدد الضحايا الأمريكيين في انفجار لبنان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزارة الخارجية الأمريكية "على علم بمقتل مواطن أمريكي واحد على الأقل وإصابة آخرين بجروح جراء الانفجار بمرفأ بيروت".

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يأتي ذلك، في وقت أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أنها تتابع عن كثب التقارير حول الانفجار في ميناء بيروت.

ودعت السفارة أمس "مواطني الولايات في المنطقة المتضررة إلى متابعة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات الطوارئ المقدمة من السلطات المحلية"، لافتة إلى أن هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة في الانفجار داعية جميع سكان المنطقة البقاء في منازلهم وارتداء الكمامات إن وجدت.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأفاد مراسلنا في وقت سابق بأن عدد ضحايا الانفجار تجاوز 135، فيما أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن عدد الجرحى وصل إلى 4 آلاف، لافتا إلى أنه يتم نقل بعض الضحايا إلى مستشفيات خارج بيروت.

المصدر: RT