الأمم المتحدة تقاطع انتخابات الرئاسة في بيلاروس

دعا فرحان حق نائب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة السلطات في بيلاروس، لاحترام حق التجمع السلمي، واحترام سيادة القانون في البلاد.

وأضاف: "نتابع عن كثب الوضع في بيلاروس، عشية الانتخابات الرئاسية. ونشير إلى أهمية مراعاة الحق في التجمعات السلمية، واحترام سيادة القانون في بيلاروس، كما هو الحال في البلدان الأخرى".

وتابع حق، في رد على سؤال حول إمكانية إرسال مراقبين من المنظمة للجمهورية: "لا أعتقد أنه ستكون هناك أي مشاركة مباشرة للأمم المتحدة في هذه الانتخابات".

وستجري الانتخابات الرئاسية في بيلاروس في 9 أغسطس الجاري، وأمس الثلاثاء بدأت عمليات التصويت المبكر التي ستستمر حتى 8 أغسطس.

المصدر: تاس