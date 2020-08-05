ظريف: غوغل يترجم لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قسم الترجمة للناطقين بالفارسية في موقع "غوغل"، واتهمه بالانحياز لواشنطن وتل أبيب.

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر"، إن "غوغل" يقدم ترجمة خاطئة عند نقل التعازي إلى الشعب اللبناني.

وكتب: "عندما يريد الناطقون بالفارسية تقديم التعازي للبنانيين بالعربية أو الإنجليزية، يترجمها موقع غوغل إلى "مبروك".

وأضاف: "لكن هذه "الهفوة التقنية" لا تقع عندما يريد أحدهم تقديم التعازي لإسرائيل أو أمريكا".

واختتم التغريدة متسائلا: "لماذا يا غوغل؟".

عندما يريد الناطقون بالفارسية تقديم التعازي للبنانيين بالعربية او الانجليزية، يترجمها موقع غوغل إلى "مبروك".

لكن هذه "الهفوة التقنية" لا تقع عندما يريد أحدهم تقديم التعازي لإسرائيل أو أميركا.

لماذا يا @Googlehttps://t.co/p8mOOKZI8t — Javad Zarif (@JZarif) August 5, 2020

المصدر: RT