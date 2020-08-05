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ظريف: غوغل يترجم لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل

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ظريف: غوغل يترجم لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قسم الترجمة للناطقين بالفارسية في موقع "غوغل"، واتهمه بالانحياز لواشنطن وتل أبيب.

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر"، إن "غوغل" يقدم ترجمة خاطئة عند نقل التعازي إلى الشعب اللبناني.

وكتب: "عندما يريد الناطقون بالفارسية تقديم التعازي للبنانيين بالعربية أو الإنجليزية، يترجمها موقع غوغل إلى "مبروك".

وأضاف: "لكن هذه "الهفوة التقنية" لا تقع عندما يريد أحدهم تقديم التعازي لإسرائيل أو أمريكا".

واختتم التغريدة متسائلا: "لماذا يا غوغل؟".

المصدر: RT

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