بايدن يرفض الخضوع لفحص تقييم قدراته الذهنية كما اقترح ترامب

رفض المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، فكرة الخضوع لفحص الذكاء وتقييم قدراته الذهنية، كما دعاه خصمه دونالد ترامب الذي أوصاه بهذا الفحص علانية.

ورد بايدن، خلال مقابلة بثت الأربعاء فيما بدا عليه الغضب: "لا لم أجتز الاختبار، ولم علي أن أجتاز هذا الاختبار؟".

ويثير فريق حملة ترامب تساؤلات بشأن قدرة بايدن العقلية وعمره 77 عاما، فيما سيتواجه الرجلان في 3 نوفمبر في الانتخابات الرئاسية.

وكان نائب الرئيس السابق، قد أعلن أنه يخضع لاختبارات بشكل منتظم، ليوضح لاحقا أن المقصود منها هو تحديات الحملة الرئاسية ولقاءاته مع الناخبين.

المصدر: فرانس برس